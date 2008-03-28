В свите Саркози в Великобритании были его жена и 77-летняя теща (фото)

Два дня насыщенной политической программы пребывания президента Франции в Великобритании были осложнены ажиотажем вокруг его супруги Карлы Бруни. Бывшая модель всячески подчеркивала свою скромность и даже сменила одежду от Hermes на классический Dior, но от шумихи в прессе это ее не спасло.

Пара приземлилась в аэропорту Хитроу на следующий день после того, как аукционный дом Christie`s анонсировал продажу фотопортрета обнаженной Бруни, сделанного в 1993 году.

В Лондоне французскую чету первыми приветствовали принц Уэльский Чарлз и его супруга герцогиня Корнуэльская Камила.

Из аэропорта гостей проводили до королевской резиденции в Виндзоре. Там Саркози и Бруни, которая два месяца старательно изучала правила высочайшего этикета, официально представили королеве Елизавете II и герцогу Эдинбургскому.

После знакомства все четверо уселись в позолоченную карету, на которой въехали в замок, чтобы торжественно пообедать.

Затем президент Франции уехал на запланированные встречи (ему нужно было выступить перед обеими палатами английского парламента). За ним последовала и его супруга, преследуемая папарацци и редакторами глянцевых журналов.

В свите Саркози в Великобритании числилась не только сама Бруни, но и его последняя теща, 77-летняя Мариза Бруни-Тедески, получившая известность во Франции за время молниеносного романа ее дочери с президентом.

81-летняя мать президента, Андреа Саркози, тоже собиралась поехать, но из-за плохого самочувствия ей пришлось отказаться от планов.

Газета. ру

Фото Reuters