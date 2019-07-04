Шуфрич скрыл в декларации 14 миллионов гривен – НАЗК

НАПК выявило признаки уголовных преступлений в декларациях также депутатов местных советов и председателя райгосадминистрации.

НАЗК установило в декларации народного депутата Нестора Шуфрича за 2015 год недостоверные сведения на сумму почти 14,3 миллиона гривень.

Об этом говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению коррупции.

Отмечается, что ранее НАПК установило недостоверные сведения в декларациях народного депутата за 2016 и 2017 годы.

Также НАПК выявило признаки уголовных преступлений в декларациях депутатов местных советов и председателя райгосадминистрации.

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Сумма, на которую субъекты декларирования внесли недостоверные сведения, составила более 250 прожиточных минимумов.

Так, задекларировали недостоверные сведения депутат Кировоградского областного совета Денис Руденко, депутат Петропавловско-Борщаговского сельского совета Киево-Святошинского района Оксана Кулагина и председатель Красноградской РГА Евгений Третьяков.

Обоснованные заключения о выявленных признаках уголовных преступлений - предоставление недостоверных сведений в декларации на сумму более 250 прожиточных минимумов, направлены в НАБУ и Нацполицию.

Ранее УНИАН сообщал, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 10 июня открыла дисциплинарное производство относительно руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого за нарушения в электронных декларациях.