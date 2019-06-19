Против Холодницького открыли производство из-за деклараций

Главу САП будет проверять Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 10 июня открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького из-за нарушения в электронных декларациях.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Как отмечается, в мае этого года ЦПК пожаловался на Холодницького из-за нарушения им ряда требований закона "О предотвращении коррупции" во время подачи электронных деклараций за 2016-2017 годы.

Так, Холодницкий внес в декларацию меньше на 25 тысяч гривень дохода от продажи имущества, чем получил на самом деле, указал недостоверную информацию касаемо средств на банковском счете и не указал, что одалживал средства третьим лицам.

В целом сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год, отмечают в ЦПК, составляет 135 тысяч гривень. Примечательно, что в декларации за 2017 год были допущены те же самые нарушения.

"Холодницкий очень хорошо разбирается в требованиях подачи деклараций, поскольку лично является процессуальным руководителем по уголовным делам, которые расследуются по фактам лжи в декларациях. Поэтому эти нарушения свидетельствуют о пренебрежении Холодницьким законодательством", - отмечают в ЦПК.

Как сообщал УНИАН, в конце мая президент Владимир Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницьким.

Президент подчеркнул, что наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев.