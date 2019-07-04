Украина: что дальше?

Сконцентрировавшись, как обычно, на внутренних делах, президентских - а сейчас идут парламентские выборы, - мы не заметили, как мир вокруг нас абсолютно изменился. Эти тенденции прослеживались давно, но сейчас обрели реальность. Испарился монолит Запада в принципе, и настало время евроатлантического единства.

За это короткое время Путин переиграл пока не всех, но Европа точно капитулировала. Дело далеко не только в возвращении России в ПАСЕ - для Кремля это символическая организация с необязательными для исполнения, а значит смешными резолюциями. Дело принципа: это значит, что локомотивы Европы окончательно закрыли глаза на российские преступления в Крыму и на Донбассе.

Сделали это прежде всего наши «друзья» по «нормандскому формату» Германия и Франция, точнее, Меркель и Макрон. Если канцлер пока не спешит бросаться в объятия Путина, то эту ситуацию очевидно в обозримом будущем поправят те, кто дышат ей в спину и завистливо посматривают на ее кресло. Окончательно размягчит позицию Берлина «Северный поток-2», ведь по-сути Германия станет главным хабом российского газа в Европе.

Результат: люди, принимающие участие в формировании политики Кремля по Донбассу, после возвращения российских депутатов в Страсбург прямо говорят - теперь Москва точно не пойдёт ни на какие уступки по Украине. Вообще. Включён режим «каток»

Макрон за годы президентства полностью изменил риторику по отношению к «дорогому другу Владимиру» и один из первых заявил, что с удовольствием примчится 9 мая на Красную площадь отмечать 75-ю годовщину Победы. Дело здесь не в дедах которые воевали. Дело в политике. Это признание лидерства России здесь и сейчас. 5 лет назад западные лидеры считали недостойным присутствие на парадах человека, начавшего огнём и мечом передвигать границы в Европе.

Результат: люди, принимающие участие в формировании политики Кремля по Донбассу, после возвращения российских депутатов в Страсбург прямо говорят - теперь Москва точно не пойдёт ни на какие уступки по Украине. Вообще. Включён режим «каток».

Более того, российские чиновники начали себя по-другому позиционировать на переговорах по вопросу Украины.

Теперь нашу страну называют чуть ли не «русским задним двором», где всё должно происходить по согласованию с Путиным. Для наглядности предлагается схема: Украина для РФ это как Алжир для Франции, или Мексика для США. Наша! Этот простой поход находит отклик в Европе.

И вообще, если коалиция может себе позволить разбомбить Ливию, то кто может упрекнуть в чём-то Кремль?

Да, есть ещё США. Но гарантий, что игрок или «американский барыга» Трамп не договорится с Путиным по Украине никто не даст. Ведь по Молдове договорились!

В этой ситуации у Украины и нового президента мягко говоря ограниченное поле для манёвра на международной арене. Никакого освобождения оккупированных территорий не будет, вообще дело поворачивается так, что главное сохранить то, что осталось.

Более того, российские чиновники начали себя по-другому позиционировать на переговорах по вопросу Украины

Тем более, на данный момент Зеленский не зарекомендовал себя как президент, реально диктующий свою волю в стране. Все ждут выборов. Однако некоторые действия главы украинского государства уже воспринимаются как иррациональные. Достаточно вспомнить, публичный наезд на главу МИД Климкина. Если допустить, что главный дипломат написал действительно неправильную ноту в Москву по морякам, тогда возникает закономерный вопрос, а как правильно? Ведь российская сторона прямо объявила, что готова к диалогу на своих условиях, если Киев того пожелает, но в ответ тишина. Пока позиция Украины, озвученная Климкиным не претерпела изменений.

И самое главное: впервые за многие годы Украина перестала говорить на международной арене одним голосом.

В этой ситуации Кремль считает, что переиграл запад в битве за Украину, и теперь начнётся самое главное. В центре Киева уже выстроились пророссийские медиа ресурсы и они будут наносить беспощадные удары по сознанию украинцев - их будут переубеждать, что Украина сама виновата в российском нападении, а президент страны «не настоящий».

Роман Цимбалюк