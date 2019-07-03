Депутаты расслабились: на заседании Рады присутствуют лишь полсотни народных избранников

По словам Парубия, более половины поправок уже пройдено.

Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок в проект Избирательного кодекса при почти пустом сессионном зале.

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Как передает корреспондент УНИАН, в начале утреннего заседания, согласно данным на табло парламента, в сессионном зале было зарегистрировано 256 карточек народных депутатов.

В то же время в зале в то время присутствовали всего 56 народных депутатов. После получасовых выступлений депутатов продолжилось рассмотрение поправок в Избирательный кодекс. На тот момент в зале остался всего 41 народный депутат.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что вчера парламент завершил работу на рассмотрении поправки №2301, то есть «более половины поправок пройдено»

Как сообщалось, в начале вечернего заседания Верховной Рады 2 июля в сессионном зале находилось 45 народных депутатов, хотя было зарегистрировано 281.