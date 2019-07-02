Стало известно, кто заменит Климкина во время его "политического отпуска"

Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль через несколько дней вернется из заграничной командировки.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уйдет в отпуск с 3 июля, обязанности министра будет исполнять его заместитель по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Читайте такжеЗеленский снова просит Раду уволить генпрокурора Луценко и главу МИД Климкина

"Начиная со среды, 3 июля, министр уходит в отпуск. Исполнять обязанности министра будет Елена Зеркаль. Сейчас она находится в заграничной командировке, а по возвращении через несколько дней примет на себя руководство внешнеполитическим ведомством", - сообщила Зеленко.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Климкин объявил, что идет "в политический отпуск". Он заявил, что "пришло время строить настоящую политическую команду", и призвал присоединяться всех, кто недоволен современным состоянием политики в Украине.

"Независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а политический отпуск, поскольку в полсилы работать не могу, и именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду", - подчеркнул Климкин.