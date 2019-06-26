Визит президента в Канаду: Трюдо рассказал, о чем будет говорить с Зеленским

Трюдо подтвердит неизменную поддержку Канадой народа Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду проведет встречу с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

Как отмечается на сайте правительства Канады, во время встречи Трюдо подтвердит неизменную поддержку Канадой народа Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

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Зеленский и Трюдо обсудят усилия Украины относительно реформ на ее пути к евроатлантической интеграции, ситуации в области безопасности в регионе и дальнейшему углублению канадско-украинских торговых отношений.

"Канада и Украина имеют глубокую историческую дружбу, основанную на общих ценностях и сильных связях между людьми. Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским, на которой я подтвержу приверженность Канады украинскому народу и обсужу пути углубления экономического партнерства и создания рабочих мест среднего класса в обеих наших странах", - подчеркнул Трюдо.

Как известно, Владимир Зеленский посетит Канаду с 1 по 3 июля. Президент примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.