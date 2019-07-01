Волкер рассказал, почему с нетерпением ждет встречи с Зеленским в Канаде
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто (Канада).
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Об этом спецпредставитель США сообщил в микроблоге Twitter.
Таким образом он прокомментировал сообщение о визите Зеленского в Канаду для участия в международной конференции по поддержке реформ в Украине.
"С нетерпением ожидаю встречи с вами (в Торонто)", - заявил Волкер.
Ранее Волкер сообщил, что он возглавит мощную делегацию США на международной конференции по поддержке реформ в Украине.
Спецпредставитель США отметил, что эта конференция "может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостоянию для украинцев».
Как сообщал УНИАН, 1-3 июля Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто он примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.