Парубий заявляет о необходимости не допустить российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Спикер убежден, что в этом вопросе он получит поддержку профильного комитета и всех председателей фракций.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет о необходимости не допустить российских наблюдателей от ПАСЕ на парламентские выборы в Украине в случае, если российскую делегацию восстановят в ПАСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

«Я считаю целесообразным, чтобы в случае, если российская делегация будет восстановлена в правах в ПАСЕ, отозвать свое приглашение как председателя Верховной Рады Украины относительно участия наблюдателей в Украине. Если они будут пытаться через ПАСЕ направить в Украину российских наблюдателей - мы этого не можем позволить, чтобы наблюдатели от страны-агрессора определяли демократичность украинских выборов», - подчеркнул Парубий.

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Он убежден, что в этом вопросе он получит поддержку профильного комитета и всех председателей фракций.

Ранее УНИАН сообщал, что 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, 15 "воздержались".