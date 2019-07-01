Богдан считает, что в Донецке и Луганске можно разрешить региональный русский язык, но при условии

Однако Богдан против того, чтобы делать русский вторым государственным языком в Украине.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что в Донецкой и Луганской областях можно разрешить русский язык в статусе регионального при условии возвращения оккупированных территорий под контроль Украины.

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Об этом он сказал в интервью РБК-Украина. «Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский и при условии, что после этого они - территория Украины», - сказал Богдан.

На вопрос, не проще ли сразу сделать русский вторым государственным, Богдан ответил: «Нет».

«Я сам из Львова, у меня ведь там «бандеровцы», я за украинский язык, и я за Украину. Но у нас есть проблема, её надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать», - заявил он.

Богдан считает, что второй государственный язык углубит конфликт. «В данном случае я – против», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ поддержали 278 народных депутатов.