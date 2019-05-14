Парубий подписал закон об украинском языке

Спикер Рады отметил, что в ближайшее время документ подпишет Петр Порошенко.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось после отклонения депутатами всех четырех проектов постановлений, которыми предлагалось отменить решение парламента о принятии этого закона.

"В ближайшие часы или дни он будет подписан президентом Украины", - сказал Парубий.

Перед этим Верховная Рада разблокировала возможность подписания закона об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты отклонили все четыре проекта постановлений, которыми предлагалось отменить решение парламента о принятии закона об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного.

Так, за проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 25 апреля о принятии в целом проекта закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" (№5670-д-П), поданный председателем фракции "Оппозиционный блок" Вадимом Новинским и его заместителем Александром Вилкулом, проголосовали всего 34 народных депутатаиз 339, зарегистрированных в сессионном зале.

За проект постановления, внесенный рядом депутатов от "Оппозиционного блока" и внефракционных, также проголосовали только 34 народных депутата из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, проект постановления депутата от "Оппоблока" Александра Долженкова поддержали 33 народных депутата из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

За еще один проект постановления, поданный депутатами от "Оппоблока" и внефракционных проголосовали 33 народных депутата из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

Авторы проектов постановлений утверждали, что в процессе рассмотрения этого закона были допущены нарушения Регламента Верховной Рады или "кнопкодавство".

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного». Документ поддержали 278 народных депутатов.