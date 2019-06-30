Климкин заявил об отсутствии тайных договоренностей о возвращении РФ в ПАСЕ в обмен на освобождение моряков

Министр говорит, что "хуже всего будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг предположение, якобы есть тайные договоренности относительно возвращения Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы в обмен на освобождение из российского плена 24 украинских моряков.

"Много пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших узников. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке", - написал Климкин в Facebook.

В то же время Климкин отметил, что "на самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику. Уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседством России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и совместные действия: в действительности, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне".

Читайте такжеСМИ: возвращение российской делегации в ПАСЕ вошло в пакет с освобождением украинских моряков

Министр убежден, что "судьбу Украины должны решать только украинцы. И решения, какими бы сложными они не были, должны принимать мы сами. Другие будут нам помогать только если у нас будут собственные разум и жесткая, даже очень жесткая воля отстаивать свою позицию. В конце концов никто кроме нас, украинцев, не будет вкладываться, чтобы сделать Украину действительно независимой и успешной. И я не хочу, чтобы за нас решали нашу судьбу, кто бы это не был. А вы?".

Напомним, 26 июня в ПАСЕ решили отменить санкции против России, которые ввели из-за ее агрессии против Украины, и вернули ей все полномочия без ограничений. В то же время украинские моряки до сих пор оставляют в российском плену. Президент РФ Владимир Путин рассказал, на каких условиях может освободить украинских моряков.