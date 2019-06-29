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Сверила часы и пошла не туда: Меркель потерялась после беседы с Путиным на саммите G20

11:40, 29 июня 2019
Политика
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REUTERS

На видео обратил внимание Telegram-канал «Пул №3».

На кадрах видно, как Меркель сначала сверяет часы с Путиным, а затем теряется и не знает, куда идти.

Как сообщал УНИАН, на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером Меркель стала сильно дрожать.

Похожий случай ранее произошел с канцлером во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня. Встреча прошла в Берлине. Во время официальной церемонии, когда Зеленский и Меркель ожидали приветствия почетного состава бундесвера и оркестра, канцлер Германии начала сильно дрожать.

Spiegel отмечал, что такая же дрожь была у Меркель несколько лет назад в Мексике во время сильной жары. В столице Германии 18 июня столбики термометров показывали около 30 градусов тепла.

«Что касается миссис Меркель... Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности», - заявил Зеленский, комментируя произошедшее. Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием организма. По словам канцлера, ей стало лучше после того, как она выпила три стакана воды.

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Теги: #Меркель#Путин и Меркель