"У нее очень тяжелая страна": врач прокомментировала судороги Меркель на встрече с Зеленским

По словам медика, политики, особенно те, что занимают высокие посты в государстве, подвергают свое здоровье многочисленным рискам.

Судороги, которые были у канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, могли быть вызваны целым рядом причин.

"Нахождение под палящим солнцем и обезвоживание также могли спровоцировать подобный приступ", – рассказала «Обозреватель» семейный врач Рита Гофман.

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По словам медика, политики, особенно те, что занимают высокие посты в государстве, подвергают свое здоровье многочисленным рискам. На первом месте среди них – колоссальное нервное напряжение.

"Это обычная ситуация для людей, которые находятся в постоянном нервном напряжении", – заметила врач. Она также обратила внимание на возраст Меркель, а также на то, что "она человек с избыточным весом". "У нее наверняка гипертония, и наверное уже куча болячек. Я не сомневаюсь в том, что она не очень здоровый человек", – добавила Рита Гофман.

"Возможно, это тепловой удар, при этом могут быть и судороги", – допустила она.

"Я ей искренне сочувствую, потому что у нее очень тяжелая ситуация, очень тяжелая страна. Это уже не прежняя Германия, это уже какой-то "Ноев ковчег", ей постоянно приходится тушить "пожары", – признала врач.

Она напомнила о том, что известны случаи, когда политики первой величины теряли сознание. Например, так было с Рональдом Рейганом, и с Джорджем Бушем-старшим, с Хиллари Клинтон.

Как убеждена врач, "это специфика их работы", поскольку "они находятся в ситуации постоянного напряжения". "При этом последней каплей может быть колебание атмосферного давления, повышение или понижение температуры воздуха, особенно перегрев".

В этом контексте медик заметила, что "это люди, которые не могут одеться по погоде – они обязаны придерживаться протокола. Я иногда с ужасом смотрю, как они стоят на холоде зимой – без шапки, без шарфа на всех этих сценах. Очень часто из-за переохлаждения у них бывают невриты".

"Меркель постоянно должна быть в форме, а попробуй-ка быть в форме при этой дикой жаре. Она себе не принадлежит. Быть политиком – это вредная работа", – резюмировала врач.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель, вероятно, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Когда начал играть немецкий гимн, канцлер не могла удержать свое тело, ее начало трясти, что четко видно на записи.