Зеленского пригласили на сессию Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун пригласил президента Украины Владимира Зеленского на осеннюю сессию ПА в Лондон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге по завершении встречи с Зеленским.

Читайте такжеЗеленский обратился к Генштабу с требованием повысить интенсивность оборонной реформы

"Уже подготовлены два отчета, которые будут рассматриваться на осенней сессии Парламентской ассамблеи в Лондоне, куда я также пригласила президента Зеленского, если у него будет такая возможность, если это будет соответствовать его расписанию. Чтобы он также приехал в Лондон и обратился к ПА НАТО, когда будут рассматривать два важных доклада", - отметила Мун.

Она рассказала, что один из докладов касается текущей ситуации в Украине, в частности, с точки зрения безопасности, а второй касается санкций, которые применяют страны-члены, в том числе в отношении России.

Также, как добавила Мун, стороны обсудили будущее сотрудничество между Украиной и Парламентской ассамблеей НАТО.

"И это будущее сотрудничество предполагает в ближайшее время как минимум две встречи", - сказала она.

Первая, по словам Мун, будет в рамках наблюдательной миссии от ПА НАТО за досрочными парламентскими выборами, еще одна - весной, когда в Киеве состоится весенняя сессия ПА НАТО.