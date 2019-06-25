Совет Европы не должен допускать к работе россиян, находящихся под санкциями - поверенный США

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор напомнил, что Соединенные Штаты не поддерживали возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Совет Европы не должен давать разрешение на участие в работе своих уставных органов - Парламентской ассамблее и Комитете министров - россиянам, против которых ЕС и США ввели санкции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сказал на брифинге в Киеве.

Дипломат отметил, что, хотя США не являются членом Совета Европы, выступали против возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы и четко выражали свою позицию.

По словам Тейлора, США также были поражены усилиями украинской делегации, направленными на блокирование возвращения россиян в ПАСЕ.

"Наша точка зрения заключается в том, что если россияне возвращаются, то они не должны направлять, а Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Европейского Союза", - заявил Тейлор.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила её представителей из всех руководящих органов ассамблеи из-за аннексии Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

Сегодня, 25 июня, ночью ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Российская делегация сегодня подала заявку на участие в текущей сессии ПАСЕ.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская делегация обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ.