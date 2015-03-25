Коломойский остается влиятельным игроком на политической и экономической арене - политолог

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Владимир Фесенко.

«Я думаю, что указ президента об увольнении Коломойского с поста руководителя ОГА, но по желанию самого Коломойского, является взаимоприемлемым компромиссом, это конструктивная и цивилизованная форма разрешения того конфликта, который мы видели все последние дни, учитывая встреча Коломойского с Порошенко, которая предшествовала этому указу. Государство продемонстрировало, что оно защищает свои интересы, но в то же время то, что это хотя бы внешне, произошло в компромиссной форме, дает надежду на то, что не будет дальнейшего развития каких-то острых форм этого конфликта», - сказал он, отметив, что этот конфликт, в частности, угрожал стабильности государства.

В то же время политолог подчеркнул, что Коломойский «так или иначе, останется влиятельным игроком и в политической, и в экономической системе». «У него есть много инструментов воздействия. Безусловно, он останется ключевым игроком в Днепропетровской области», - добавил он.

Фесенко также выразил мнение, что у Коломойского и его команды есть много возможностей укрепить и сохранить свои позиции во время местных выборов.

«Я думаю, что у Коломойского и его команды достаточно много возможностей сохранить свои позиции и даже укрепить их на местных выборах. Мы еще не знаем, но я рискну прогнозировать, что, скорее всего, команда Коломойского попытается получить большинство депутатских мандатов в облсовете и городском совете Днепропетровска. Думаю, что люди Коломойского также попытаются пройти и укрепить советы многих других регионов. Он останется достаточно влиятельным игроком», - сказал Фесенко.

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Он также отметил, что главной задачей нового и.о. председателя Днепропетровской ОГА является стабилизация ситуации. «Я думаю, что он должен сотрудничать со своими предшественниками. Это было бы правильно. Чтобы не было разрывов, конфликта, нужно определенное сотрудничество. Нужно, чтобы процесс передачи власти прошел достаточно органично и без проблем, и чтобы ситуация осталась стабильной, потому что это стратегически важный регион для страны. Думаю, что задача губернатора как раз в том и заключается, чтобы не воевать с командой Коломойского, а наоборот, вместе с ним обеспечить стабильность в регионе», - подчеркнул Фесенко.

Он также выразил мнение и по поводу настроений жителей Днепропетровской области. По словам Фесенко, сейчас среди жителей этого региона не наблюдается сепаратистских настроений.

«У большинства жителей этого регион отсутствуют сепаратистские настроения. Я думаю, что, если и есть такие настроения, то у абсолютного меньшинства, и ситуация в Днепропетровске намного более спокойная, чем в Харькове или в Одессе, и здесь дело не только в Коломойском. Это настроение самих жителей региона, и регион продемонстрировал свой патриотизм, он относительно спокойный, стабильный, и эти стабильность и спокойствие нужно сохранить», - сказал он.

В то же время, по мнению политолога, главным является и то, чтобы в нынешней ситуации «некоторые представители команды Коломойского, ни демонстрировали чрезмерных эмоций».

«Принципиально - не играть сейчас в войну с государством. Если Коломойский проявил мудрость, когда был конфликт интересов, но нашли конструктивный вариант решения этого конфликта, то так же конструктивно нужно действовать и в регионе. Не нужно предпринимать никаких войн. Если со стороны некоторых представителей команды Коломойского, не будет каких-либо авантюристических действий и конфликтных мероприятий, тогда, я думаю, ситуация останется стабильной и спокойной», - резюмировал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 24 марта президент удовлетворил просьбу Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской ОГА

По информации пресс-службы президента, «Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского об отставке с должности Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий указ глава государства подписал во время встречи с ним».

Также пресс-служба сообщает, что «президент отметил, что Днепропетровская область должна оставаться надежным защитным рубежом на востоке Украины: «… должны обеспечить мир, стабильность и спокойствие. Днепропетровская область должна оставаться бастионом Украины на востоке, защищать мир и спокойствие граждан».

И.о. председателя Днепропетровской ОГА будет назначен Валентин Резниченко.