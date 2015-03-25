Еще один заместитель Коломойского Олейник уходит в отставку

«Мы пришли одной командой год назад, потому что страна находилась в чрезвычайно сложной ситуации. Уйти должна также вся команда. Вопрос об отставке или неотставке не стоит, мы вместе пришли, вместе и должны уйти, если не будет каких-то других договоренностей. В данном случае, я считаю, всем надо уйти», - заявил он Радио Свобода.

Как отметил Олейник, «очевидно, президентом выбран очень высокий критерий, что касается бизнесменов на должностях», и это должно касаться всех, начиная с бизнесменов в Администрации президента, самого президента, бизнесменов в Кабмине».

«Если закон один для всех, то мы заинтересованы, чтобы он был один для всех. Если центральная власть эту планку не выдержит, то это будет избирательное применение закона, это то самое, что Янукович и перспективы, соответственно, такие же. Если планка будет выдержана, тогда у нас есть надежда на устойчивое, нормальное развитие нашего государства», - отметил Святослав Олейник.

Читайте такжеКоломойский подал в отставку. Порошенко ее принял

Он также заявил, что не знает нового председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, однако хочет пожелать ему успехов, ведь «главное задание общее - чтобы Днепропетровщина оставалась защищенной и стабильной».

Он также заверил, что команда Игоря Коломойского «все свое влияние и возможности потратит на то, чтобы Днепропетровщина оставалась спокойной и защищенной территорией».

Что же касается планов в политике, Святослав Олейник отметил, что не исключает появления «команды как политического субъекта».

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель Коломойского Корбан также ушел в отставку.