цей матеріал доступний українською

"У нас еще есть план": Геращенко анонсирует "фишечки" на завтрашнем заседании ПАСЕ

09:47, 25 июня 2019
Политика
1196 0
Большинство депутатов ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации РФ / фото assembly.coe.int

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко анонсирует на завтрашнее заседание в ПАСЕ «фишечки», которые украинская делегация готовит вместе с британскими, литовскими и грузинскими делегатами.

Читайте такжеПАСЕТ потеряла авторитет и свою роль в современной европейской политике – МИД Украины

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Но у нас, «старых лиц» украинской делегации и британских лордов, наших грузинских и литовских друзей еще есть план. На завтра готовим на заседание в ПАСЕ «фишечки». Мы боремся», – написала депутат сегодня ночью.

Как сообщал УНИАН, в парламентской ассамблее Совета Европы позволили делегации Российской Федерации участвовать в работе ассамблеи и восстановили все права без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

“За” соответствующее резолюции проголосовали 118 парламентариев, “против” - 62, 10 воздержались.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Возвращение России в ПАСЕ
Теги: #ПАСЕ