"У нас еще есть план": Геращенко анонсирует "фишечки" на завтрашнем заседании ПАСЕ

Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация вместе с друзьями Украины "еще борется".

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко анонсирует на завтрашнее заседание в ПАСЕ «фишечки», которые украинская делегация готовит вместе с британскими, литовскими и грузинскими делегатами.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Но у нас, «старых лиц» украинской делегации и британских лордов, наших грузинских и литовских друзей еще есть план. На завтра готовим на заседание в ПАСЕ «фишечки». Мы боремся», – написала депутат сегодня ночью.

Как сообщал УНИАН, в парламентской ассамблее Совета Европы позволили делегации Российской Федерации участвовать в работе ассамблеи и восстановили все права без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

“За” соответствующее резолюции проголосовали 118 парламентариев, “против” - 62, 10 воздержались.