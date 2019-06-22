Зеленский: война не должна стать привычным явлением

Зеленский призвал граждан помнить подвиг защитников Украины и сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.

Президент Владимир Зеленский отметил, что современники должны помнить подвиг тех, кто защищал Украину, и приложить усилия, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.

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Об этом говорится в переданном УНИАН обращении президента по случаю Дня скорби и памяти жертв войны.

Глава государства напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года начались бомбардировки Киева.

«Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с того времени охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», - отметил Зеленский.

Справка УНИАН. 22 июня 1941 года около 7 утра немецкая авиация начала бомбить Киев. Первые бомбы упали в районе "Шулявки".