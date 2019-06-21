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До закрытия заседания в Раде досидели менее 15-ти нардепов - следующее состоится 2 июля

14:25, 21 июня 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя ВР Оксана Сыроид, закрывая пленарное заседание парламента.

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По её словам, на следующей неделе народные депутаты будут работать с избирателями, а также украинская делегация будет работать в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как сказала Сыроид, согласно календарному плану работы ВР, следующее заседание состоится во вторник, 2 июля.

На сегодняшнем заседании депутаты не рассматривали никаких вопросов, в том числе и поправок в Избирательный кодекс.

Кроме того, заседание было закрыто на 15 минут раньше, то есть в 13.45. В конце заседания в сессионном зале находились менее 15 народных депутатов.

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Теги: #Рада#Верховная Рада