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Чехия призвала Украину смириться с оккупацией Крыма

09:07, 21 июня 2019
Политика
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Милош Земан / REUTERS

Об этом он заявил в интервью телеканалу Barrandov.

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Глава государства отметил, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России. Кроме того, он отметил смягчение позиций канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер.

«Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если санкции не работают, тогда, вероятно, их следует отменить», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Земан поздравил Владимира Зеленского с избранием на должность президента и намекнул, что его победа свидетельствует о желании украинцев реформировать страну, уменьшив градус националистической риторики.

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Теги: #Крым#Россия#Чехия#Земан