Сын заместителя генпрокурора Баганец заявил, что прокуратура Киева незаконно завела на него дело

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Киевской области, «информация прокуратуры Киева об объявлении подозрения не только ложная, но и незаконная».

«Генеральной прокуратурой Украины определена подследственность уголовного производства за прокуратурой Полтавской области. Исключительно следователи прокуратуры Полтавщины имеют право на вручение подозрения, а также на разглашение любых других деталей досудебного расследования», - заявляет Баганец.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе прокуратуры Киева со ссылкой на прокурора столицы Сергея Юлдашева заявили, что Баганцу вынесено подозрение в оказании давления на работников правоохранительных органов. По данным столичной прокуратуры, при содействии Баганца на территории Киева нелегально работало около сотни игровых салонов и подпольных казино, в том числе сеть «БОСС». «Установлено, что, кроме давления на своих подчиненных, Баганец пытался незаконно влиять и на действия работников милиции, которые расследовали уголовные производства данной категории, в том числе в телефонном режиме он требовал от милиционеров прекратить проведение следственных действий в отдельных игорных заведениях, а также, несмотря на решение суда, запрещающее изымать оттуда нелегальное оборудование», - сообщили в прокуратуре.

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Сегодня, 24 марта, в Facebook руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Елена Яхно написала о том, что Юлдашев уволен с должности прокурора Киева. «11 марта в прокуратуре Киева начался второй этап люстрации. Сегодня очередь дошла и до прокурора Киева Сергея Юлдашева. Он только что попрощался с коллективом», - сообщила Яхно. Она процитировала Юлдашева: «Сегодня генеральный прокурор подписал пакет документов об освобождении от занимаемых должностей тех прокуроров, которые подпадают под закон о люстрации. Закон есть закон. Он его выполнил. В свое время и я выполнил этот закон. Я благодарю всех вас за работу. Для меня было большой честью работать в этом коллективе. Надеюсь, что так же слаженно и организованно он продолжит работу уже при новом прокуроре».