Получение российского гражданства для всех украинцев будет упрощено, но для этого надо приехать в РФ - Путин

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса, позже он упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Правительство Украины приняло решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных территорий.

Президент России Владимир Путин заявил, что получение российского гражданства для всех украинцев будет упрощено, но для этого надо приехать в РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«В целом посмотрим, какие изменения нужно внести в нормативную базу для того, чтобы и для других граждан Украины (не только для жителей оккупированного Донбасса – УНИАН), находящихся на территории страны, этот процесс был максимально либеральным», - сказал Путин.

По его словам, в РФ получают много таких запросов от граждан Украины, которые находятся в третьих странах и в Украине.

«Чтобы получить гражданство России, нужно все-таки приехать в РФ. Я слабо себе представляю, что в сегодняшних условиях в Украине можно было просто обратиться в наше консульское учреждение и решить вопрос», - добавил Путин.

При этом он пообещал сделать максимально доступным получение украинцами паспортов РФ.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

8 мая Кабмин Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.