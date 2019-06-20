Первые действия Зеленского на должности президента поддерживает большинство граждан - опрос

Лишь 8% не поддерживают и, скорее, не поддерживают первые шаги нового президента.

Первые действия Владимира Зеленского на посту президента Украины поддерживают 54% опрошенных граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени А.Яременко и Центром «Социальный мониторинг» 7-10 июня.

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"Только 8% не поддерживают и, скорее, не поддерживают первые шаги новоизбранного президента, а 35% опрошенных считают, что пока рано давать оценку. 4% не смогли определиться со своим отношением к действиям Зеленского", - говорится в результатах исследования.

В то же время, опрос показал, что 34% респондентов возлагают большие надежды на то, что Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему. Почти столько же - 33% - имеют определенные надежды в этом, 16% опрошенных имеют слабые надежды, 15% - почти не имеют особых надежд, 3% опрошенных не определились с ответом. Доля респондентов, которые возлагают на Зеленского большие надежды, больше среди молодежи (51%) и на востоке Украины (43%).

Также, по мнению 37% опрошенных, противодействие старых политиков является основной проблемой, способной помешать Зеленскому изменить положение дел в стране к лучшему. 21% считает, что такой проблемой является нехватка опыта, 12% - зависимость от олигархов, 8% - плохое, непрофессиональное и беспринципное окружения, 7% - отсутствие команды, 5% - отсутствие плана и видения будущего Украины, 4% - отсутствие своей партии в Верховной Раде, 2% - отсутствие или неправильная идеология.

"Среди связанных с президентства Зеленского рисков опрошенными чаще всего назывались усиление роли олигархов (14%), установление непрофессиональной власти (12%) и экономический кризис, инфляцию и обнищание (12%). 8% видят риск в попадании в зависимость от России, 8% - в обострении ситуации на востоке страны", - отмечается в результатах исследования.

Опрос проведен 7-10 июня среди населения от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, типу населенного пункта и региону. Выборочная совокупность: 2001 респондент. Ошибка репрезентативности исследования: 2,3%.