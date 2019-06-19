Зеленский рассказал, что хочет как можно быстрее переехать с Банковой и сократить штат АП (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский стремится переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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"Главная для меня сейчас проблема – это сроки. Потому что строить с самого начала – это не является возможным. Здесь нельзя находиться, я сойду с ума", – отметил президент, комментируя вопрос переезда Администрации.
Кроме того, в планах Зеленского значительно сократить количество работников в Администрации. Проект реформы собственного офиса глава государства обещает обнародовать в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предъявление обвинения четырем подозреваемым в деле о катастрофе рейса MH17, выразил надежду, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся все виновные в катастрофе малайзийского самолета.