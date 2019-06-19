цей матеріал доступний українською

КСУ начнет рассмотрение дела, которое пытался заблокировать бывший председатель суда Шевчук

16:21, 19 июня 2019
Политика
230 0
Речь идет о деле по конституционному представлению 49 народных депутатов / фото УНИАН

Об этом свидетельствует проект повестки дня КСУ, размещенный на его официальном сайте.

Читайте такжеШевчук планирует оспаривать в суде решение об его увольнении с должности председателя КСУ

Речь идет о деле по конституционному представлению 49 народных депутатов о конституционности постановления Верховной Рады об обращении к СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne и «112 Украина».

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в КСУ, будет рассматриваться именно то дело, которое в начале года пытался заблокировать бывший председатель суда Шевчук.

Источник отметил, что манипуляции с рассмотрением этого дела Шевчуком были предметом исследования постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ, которая 17 апреля пришла к выводу о «наличии оснований для его освобождения от должности судьи КСУ в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС и выявило его несоответствие занимаемой должности».

В частности, в пункте 4 данного заключении указано: «15 февраля 2019 судьям КСУ была роздана сформированная председателем Шевчуком повестка дня заседания Суда на 19 февраля. В этот же день на официальном сайте ведомства было обнародовано сообщение о повестке дня. В повестку дня заседания Палаты был включен вопрос о постановлении ВРУ о санкциях».

Отмечается, что 18 февраля судьям была роздана взамен новая повестка дня заседания Палаты на 19 февраля, в которой вопрос о рассмотрении указанного дела уже отсутствовал. Утром же 19 февраля судьям была роздана взамен повестка дня, в которую вопрос о рассмотрении указанного дела было включен снова.

Кроме того, собеседник УНИАН подчеркнул, что по информации заместителя председателя КСУ Алексадра Тупицкого, который 18-21 февраля 2019 года исполнял обязанности председателя суда в связи с пребыванием Шевчука за рубежом, исключение из повестки дня заседания на 19 февраля вопроса о рассмотрении «санкционного» дела произошло по устному указанию Шевчука.

«Исходя из того, что дело было должным образом подготовлено к рассмотрению, а его снятие с рассмотрения было безосновательным, исполняющий обязанности председателя суда Тупицкий утром 19 февраля дал поручение включить вопрос о его рассмотрении в проект повестки дня заседания Палаты КСУ», - сказал источник.

Тогда же, по его данным, судья-докладчик по делу Михаил Гультай сообщил судьям, что примерно в 9 часов утра ему из-за границы позвонил Шевчук и «дал установку - не рассматривать это дело». Кроме того, он попросил его передать это также заместителю председателя суда Тупицкому

«Таким образом, Шевчук совершил неправомерное вмешательство в деятельность судьи-докладчика с тем, чтобы воспрепятствовать исполнению им своих обязанностей - доложить на запланированном заседании суда материалы дела и выполнить другие процессуальные действия по рассмотрению дела и вынесению по нему решения», - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (№ 9157), которое касается обращения в Совет национальной безопасности и обороны о введении санкций к семи юридическим лицам, указанным в структуре собственности телеканалов «112» и NewsОne.

Постановлением предлагаются следующие ограничительные меры: блокировка активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на осуществление деятельности, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, полный или частичный запрет действий с акциями компаний, запрет предоставления лицензий Национального банка на инвестиции в иностранное государство, запрет размещать валютные ценности на счетах и вкладах на территории иностранного государства и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #телеканал#КСУ#Станислав Шевчук