Дубинин вслед за Куприем и Денисенко заявил о выходе из БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время пресс-конференции в Днепропетровске.

Денисенко отметил, что "подобные команды "фас", незаконные, непродуманные, антигосударственные, антинациональные действия спецслужб по уничтожению нашей команды, по уничтожению добровольческого движения, по уничтожению стабильности на юге и востоке Украины, - это не могло произойти без указания, без ведома главы государства Петра Порошенко».

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«Поэтому я, как депутат от фракции «Блока Петра Порошенко», заявляю о своем выходе из состава фракции», - сказал Денисенко и добавил, что будет требовать расследования относительно трафика контрабанды «под патронатом СБУ и других правоохранительных структур».

В свою очередь Куприй заявил: «Я тоже принял решение, поддерживаю позицию своего коллеги о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко».

Он отметил, что уже длительное время в стране не проводятся обещанные реформы и нарушаются договоренности, предусмотренные коалиционным соглашением.

Депутат Дубинин также заявил о выходе из фракции «БПП».