Заместитель Коломойского пригрозил главе СБУ Наливайченко судом за «брехню»

Олейник также выразил удивление тем, как Наливайченко «свободно импровизирует на брифингах».

Зам губернатора Днепропетровщины отметил, что на данный момент находится в Брюсселе и пообещал сразу после возвращения добиться очной ставки с теми сотрудниками СБУ, которым он якобы угрожал.

Олейник также заявил, что если такие сотрудники не найдутся, то он подаст на Наливайченко в суд и будет требовать «материальной компенсации за брехню».

Ранее глава СБУ Валентин Наливайченко заявил о том, что руководство Днепропетровской области в лице Олейника и Корбана якобы угрожало сотрудникам СБУ.