Заместитель Коломойского пригрозил главе СБУ Наливайченко судом за «брехню»
16:13, 23 марта 2015Политика
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Заместитель главы Днепропетровской областной госадминистрации Святослав Олейник опровергает заявления Наливайченко об угрозах в адрес сотрудников Службы безопасности Украины.
Святослав Олейник / фото с сайта ДнепрОГА
Олейник также выразил удивление тем, как Наливайченко «свободно импровизирует на брифингах».
Зам губернатора Днепропетровщины отметил, что на данный момент находится в Брюсселе и пообещал сразу после возвращения добиться очной ставки с теми сотрудниками СБУ, которым он якобы угрожал.
Олейник также заявил, что если такие сотрудники не найдутся, то он подаст на Наливайченко в суд и будет требовать «материальной компенсации за брехню».
Ранее глава СБУ Валентин Наливайченко заявил о том, что руководство Днепропетровской области в лице Олейника и Корбана якобы угрожало сотрудникам СБУ.
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