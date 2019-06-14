Вакарчук готов возглавить правительство – глава штаба

По словам Юлии Клименко, в случае необходимости занять премьерское кресло может как Святослав Вакарчук, так и любой другой из команды "Голоса".

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук готов занять должность премьер-министра Украины в случае необходимости.

Об этом заявила глава штаба политической силы Юлия Клименко в интервью "РБК-Украина".

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"Господин Вакарчук сказал – и мы можем все подтвердить: если нужно будет занять премьерское кресло, то как Святослав Вакарчук, так и любой из нашей команды готов это сделать", – сказала Клименко.

По ее словам, в команде "Голоса" много достойных людей, которые могут идти в исполнительную власть.

На вопрос, есть ли среди нынешних членов Кабмина те, кого бы "Голос" хотел видеть и в следующем составе правительства, Клименко отметила, что есть ряд достойных министров и заместителей, которые могут продолжать работу.

"Мы также считаем, что должны продолжаться такие реформы, как здравоохранения. Будет ли это делать Ульяна Супрун, или кто-то другой - это уже вопрос параллельный. У нас нет претензий к министру финансов Оксане Маркаровой, которая, мне кажется, заняла свой пост в трудное время и выполняет функцию поддержания стабильности в государстве, в частности макроэкономической стабильности", – добавила глава штаба "Голоса".

Как сообщал УНИАН, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пообещал до внеочередных парламентских выборов, которые должны состояться 21 июля 2019 года, обнародовать свою декларацию о доходах.