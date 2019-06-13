На экс-главу Конституционного суда Шевчука завели дело в ГБР

Расследование начато по обращению нардепа. Парламентарий заявил, что Станислав Шевчук на должности главы Конституционного суда незаконно назначил внештатных советников.

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство против бывшего главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований начато уголовное производство по фактам злоупотребления своим служебным положением бывшим председателем Конституционного суда Украины", - сказала она.

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Иванова добавила, что расследование было начато по обращению народного депутата.

"В обращении отмечается, что глава Конституционного суда незаконно назначил внештатных советников, что привело к лишним бюджетным тратам", - отметила пресс-секретарь.

Кроме этого, добавила она, "советники во главе с председателем Конституционного суда, возможно, осуществляли незаконное вмешательство в деятельность судей органов конституционной юрисдикции".

"Такие действия чиновника, возможно, содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Это злоупотребление властью или служебным положением", - отметила Иванова.

Вместе с тем она добавила, что не может уточнить фамилию народного депутата, по обращению которого открыто производство.

Как сообщал УНИАН, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Шевчука с должности судьи КС, который до этого с 21 февраля 2018 года был главой Конституционного суда.

Шевчук был уволен на основании заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КС. В заключении, среди прочего, говорилось о том, что Шевчук вопреки закону назначил себе внештатных советников на общественных началах, что фактически привело к незаконному созданию параллельной организационной системы обеспечения деятельности главы КС.

Новым председателем КС была избрана Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук подал в Окружной админсуд Киева иск, в котором просит признать противоправными действия Конституционного суда о его увольнении и отменить соответствующее постановление.