На экс-главу Конституционного суда Шевчука завели дело в ГБР
Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство против бывшего главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
"Следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований начато уголовное производство по фактам злоупотребления своим служебным положением бывшим председателем Конституционного суда Украины", - сказала она.
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Иванова добавила, что расследование было начато по обращению народного депутата.
"В обращении отмечается, что глава Конституционного суда незаконно назначил внештатных советников, что привело к лишним бюджетным тратам", - отметила пресс-секретарь.
Кроме этого, добавила она, "советники во главе с председателем Конституционного суда, возможно, осуществляли незаконное вмешательство в деятельность судей органов конституционной юрисдикции".
"Такие действия чиновника, возможно, содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Это злоупотребление властью или служебным положением", - отметила Иванова.
Вместе с тем она добавила, что не может уточнить фамилию народного депутата, по обращению которого открыто производство.
Как сообщал УНИАН, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Шевчука с должности судьи КС, который до этого с 21 февраля 2018 года был главой Конституционного суда.
Шевчук был уволен на основании заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КС. В заключении, среди прочего, говорилось о том, что Шевчук вопреки закону назначил себе внештатных советников на общественных началах, что фактически привело к незаконному созданию параллельной организационной системы обеспечения деятельности главы КС.
Новым председателем КС была избрана Наталья Шаптала.
21 мая Шевчук подал в Окружной админсуд Киева иск, в котором просит признать противоправными действия Конституционного суда о его увольнении и отменить соответствующее постановление.