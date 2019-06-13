В миссии ООН по правам человека советуют украинским властям разработать закон о защите языков национальных меньшинств

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека считают, что в Украине необходимо разработать специальный закон для обеспечения справедливого соотношения между защитой языковых прав меньшинств и сохранением государственного языка.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека советуют украинским властям разработать закон о защите языков национальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава миссии Фиона Фрейзер сообщила сегодня на брифинге в Киеве.

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"Закон о государственном языке был принят в апреле. Хотя это законное право государства - укреплять роль ее официального языка, необходимо разработать специальный закон, чтобы обеспечить справедливое соотношение между защитой языковых прав меньшинств и сохранением государственного языка как одного из инструментов для интеграции в обществе", - отметила Фрейзер.

В то же время в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о состоянии с правами человека в Украине за период с 16 февраля по 15 мая 2019 года сказано, что окончательная редакция закона о функционировании украинского языка отражает более уравновешенный подход по сравнению с первым проектом закона.

"Однако, следует без необоснованных проволочек разработать закон о защите языков меньшинств, поскольку действующая правовая база не дает достаточных гарантий защиты и использования таких языков", - отмечается в докладе.

Справка УНИАН. Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля.

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и осуществления религиозных обрядов.

16 мая закон был опубликован в газете «Голос України». Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, кроме ряда положений, которые отсрочены на несколько лет.