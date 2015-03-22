МИД Норвегии: принятый в Украине закон о Донбассе соответствует Минским соглашениям

Норвегия считает, что решение Киева о порядке проведения выборов на Донбассе соответствует Минским договоренностям.

Об этом говорится в распространенном в субботу МИД королевства официальном заявлении главы норвежской дипломатии Бёрге Бренде, сообщает ТАСС.

"Украинский парламент полагает, что местные выборы должны быть проведены до того, как будет осуществлена передача рычагов власти. Это в полной мере соответствует Минским договоренностям, в которых говорится, что местные выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством", - сказал Бренде.

Министр приветствовал принятый 17 марта Верховной Радой закон об особом статусе для определенных областей восточной Украины, заявив, что действия Киева "показывают, что Украина серьезно относится к своим обязательствам и добивается воплощения в жизнь договоренностей, достигнутых в Минске".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменения в ст.10 закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” (№2378). За это решение проголосовали 265 народных депутатов из 347 зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом статья 10 Закона Украины ”Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” дополняется пунктами 4 и 5.

Читайте такжеПорошенко допускает, что выборы на Донбассе можно будет провести уже в этом годуИми устанавливается, что статьи 2 - 9 этого закона действуют со дня обретения полномочий органами местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, избранными на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами Украины, с соблюдением принципов общих, равных, свободных и прозрачных выборов, а также публичности и открытости избирательного процесса как основных принципов избирательного права, установленных Конституцией Украины и международными договорами Украины, которые закрепляют общепризнанные международные стандарты обеспечения прав человека и являются частью национального законодательства Украины, в том числе с обязательным соблюдением стандартов ОБСЕ по проведению демократических выборов, с обеспечением:

- участия в наблюдении за выборами международных беспристрастных наблюдателей, в том числе от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также других официальных наблюдателей;

- безопасных условий деятельности и беспрепятственного участия официальных наблюдателей в избирательном процессе; вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины;

- недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований;

- соблюдения принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;

- свободы предвыборной агитации, равных возможностей доступа к средствам массовой информации и возобновления с этой целью украинского теле- и радиовещания, обращения украинских печатных средств массовой информации на всей территории Донецкой и Луганской областей;

- соблюдения гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования, избирательных прав внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть места проживания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- прозрачного подсчета голосов, установления итогов голосования и результатов местных выборов.

Предусмотренный настоящим законом особый порядок деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые избраны на внеочередных выборах, назначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами Украины.