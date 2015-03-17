Закон о самоуправлении на Донбассе не определяет новых границ Украины - Гройсман



Об этом написал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на свои странице в Facebook.

”Сегодня украинский парламент принял важное решение - изменения в закон ”Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, - констатировал он.

«Почему это решение так важно для нас? Прежде всего, все мы, независимо от того, какие политические взгляды исповедуем, должны четко и открыто говорить, что Украина подверглась неприкрытой российской военной агрессии. И восстановление нормальной жизни на временно оккупированных территориях может состояться только после прекращения этой агрессии. Сегодня мы это четко заявили», - отмечает Гройсман.

«Решение, которое мы приняли, определяет, что условием для введения в действие закона об особенностях осуществления местного самоуправления, является проведение на этих территориях свободных демократических местных выборов в полном соответствии с Конституцией Украины и международных стандартов. Никакого отдельного статуса, никаких органов, которые не предусмотрены Конституцией Украины, - закон не предусматривает», - написал глава парламента.

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«Все те, кто сомневается в необходимости такого решения, должны понимать, что мы определяем такие территории не для того, чтобы создать новый государственную границу. Государственная граница у нас есть, и мы будем за нее бороться. И мы победим вместе со всем цивилизованным миром», - добавляет Гройсман.

При этом он добавил: «Мы определяем территории, которые мы должны реинтегрировать к нормальной жизни и вырвать из лап агрессора мирное население Украины. Поэтому лично я горд тем, что большинство парламента проголосовало за этот закон».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменения в ст.10 закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” (№2378). За это решение проголосовали 265 народных депутатов из 347 зарегистрированных в сессионном зале.

За закон не голосовали фракции ”Оппозиционного блока”, ”Батькивщины” и Радикальной партии.

Этим законом статья 10 Закона Украины ”Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” дополняется пунктами 4 и 5.

Ими устанавливается, что статьи 2 - 9 этого закона действуют со дня обретения полномочий органами местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, избранными на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами Украины, с соблюдением принципов общих, равных, свободных и прозрачных выборов, а также публичности и открытости избирательного процесса как основных принципов избирательного права, установленных Конституцией Украины и международными договорами Украины, которые закрепляют общепризнанные международные стандарты обеспечения прав человека и являются частью национального законодательства Украины, в том числе с обязательным соблюдением стандартов ОБСЕ по проведению демократических выборов, с обеспечением:

- участия в наблюдении за выборами международных беспристрастных наблюдателей, в том числе от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также других официальных наблюдателей;

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- безопасных условий деятельности и беспрепятственного участия официальных наблюдателей в избирательном процессе; вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины;

- недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований;

- соблюдения принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;

- свободы предвыборной агитации, равных возможностей доступа к средствам массовой информации и возобновления с этой целью украинского теле- и радиовещания, обращения украинских печатных средств массовой информации на всей территории Донецкой и Луганской областей;

- соблюдения гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования, избирательных прав внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть места проживания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- прозрачного подсчета голосов, установления итогов голосования и результатов местных выборов.

Предусмотренный настоящим законом особый порядок деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые избраны на внеочередных выборах, назначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.