Зеленский посетит Берлин для встречи с Меркель
16:02, 12 июня 2019Политика
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Зеленский также встретится со Штайнмайером.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня посетит Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.
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Об этом УНИАН стало известно из дипломатических источников.
Это будет первая встреча лидеров Украины и Германии.
Как сообщал УНИАН, 24 мая, Зеленский и Меркель в телефонном разговоре согласовали первые совместные шаги по активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс.
Во время разговора собеседники особое внимание уделили "развитию ситуации" на временно оккупированных территориях Донбасса.
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