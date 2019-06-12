Зеленский посетит Берлин для встречи с Меркель

Зеленский также встретится со Штайнмайером.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня посетит Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

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Об этом УНИАН стало известно из дипломатических источников.

Это будет первая встреча лидеров Украины и Германии.

Как сообщал УНИАН, 24 мая, Зеленский и Меркель в телефонном разговоре согласовали первые совместные шаги по активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс.

Во время разговора собеседники особое внимание уделили "развитию ситуации" на временно оккупированных территориях Донбасса.