Порошенко заявляет, что есть твердая надежда на мир

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью телеканалу "Интер".

«Что происходит сейчас? Сейчас есть война, но есть твердая надежда на мир. И как украинский президент, и Украина как государство делаем все, чтобы этот мир был установлен. Но мы готовимся к обороне государства, мы отнюдь не романтики, и мы делаем все возможное, чтобы в случае, если, не дай Господь, будут развернуты активные наступательные действия против Украины, со всей силой встретить и дать врагу по зубам», - сказал глава государства.

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Порошенко подчеркнул, что Украина четко и неуклонно выполняет Минские договоренности.

«Украина четко и неуклонно выполняет эти шаги. Первое - мы прекратили огонь, второе - мы обеспечили отвод тяжелой техники и артиллерии, третье - мы обеспечили интенсивную работу наблюдателей ОБСЕ, которые имеют возможность проверять выполнение этих соглашений», - сказал он.