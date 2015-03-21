Порошенко заявляет, что есть твердая надежда на мир
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что есть твердая надежда на мир, но Украина готовится защищать государство.
Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью телеканалу "Интер".
«Что происходит сейчас? Сейчас есть война, но есть твердая надежда на мир. И как украинский президент, и Украина как государство делаем все, чтобы этот мир был установлен. Но мы готовимся к обороне государства, мы отнюдь не романтики, и мы делаем все возможное, чтобы в случае, если, не дай Господь, будут развернуты активные наступательные действия против Украины, со всей силой встретить и дать врагу по зубам», - сказал глава государства.
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Порошенко подчеркнул, что Украина четко и неуклонно выполняет Минские договоренности.
«Украина четко и неуклонно выполняет эти шаги. Первое - мы прекратили огонь, второе - мы обеспечили отвод тяжелой техники и артиллерии, третье - мы обеспечили интенсивную работу наблюдателей ОБСЕ, которые имеют возможность проверять выполнение этих соглашений», - сказал он.