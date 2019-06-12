Гройсман предложил "быстро выкидывать с должностей" менеджеров "Укрзализныци" за плохие вагоны

Гройсман предложил увольнять сотрудников "Укрзализныци", которые ответственны за то, что пассажиров обслуживает подвижной состав низкого качества.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил увольнять сотрудников госкомпании "Укрзализныця", которые ответственны за то, что пассажиров обслуживает подвижной состав низкого качества.

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Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"Я не вмешиваюсь в управление компанией, но тех руководителей ДЕПО, которые выпускают в ненадлежащем состоянии подвижной состав, который потом мы видим в СМИ, таких руководителей просто нужно очень быстро выкидывать с занимаемых должностей", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда на Троицу и День Конституции.