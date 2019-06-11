"Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда на Троицу и День Конституции

В частности, дополнительные поезда отправятся из Киева во Львов, Днепр, Сумы и Харьков.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом ко Дню Святой Троицы и ко Дню Конституции Украины назначила на июнь четыре дополнительных поезда.

В частности, дополнительные поезда отправятся из Киева во Львов, Днепр, Сумы и Харьков.

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Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 17 июня. Отправление в 7:42 и прибытие во Львов в 18:13. В обратном направлении отправление в 11:54 и прибытие в столицу в 21:47.

Поезд № 237 Киев - Днепр будет курсировать 14, 17, 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепр в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56 и прибытие в 20:06.

Поезд № 154/153 Киев - Сумы будет курсировать 14, 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10 и прибытие в Киев в 19:46.

Поезд № 728/727 Киев - Харьков отправится в рейсы 15 и 17 июня. Отправление в 10:38 и прибытие в 15:50. В обратном направлении поезд отправится в 16:56 и прибудет в Киев в 22:17.

У поезда № 779/780 Сумы - Киев продлен маршрут следования до Винницы и назначены дополнительные рейсы на 14, 17, 28 июня и 1 июля.

В сообщении отмечается, что билеты на вышеупомянутые поезда уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее к пасхальным и майским праздникам "Укрзализныця" назначила 32 дополнительных поезда.