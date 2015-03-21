Умерова избрали заместителем главы Меджлиса

Такое решение было принято на заседании представительного органа, которое состоялось в Симферополе 21 марта.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил член Меджлиса Шевкет Кайбуллаев, участвовавший в заседании.

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По его словам, Ильми Умеров был введен в состав президиума Меджлиса.

Помимо этого, у заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла появилась приставка «первый​»​. Такой должности в представительном органе до этого не было.

Как сообщил Кайбуллаев, в заседании участвовало 24 из 30-ти действующих членов Меджлиса. Большинством голосов оба предложения главы представительного органа крымских татар Рефата Чубарова, который принимал участие в заседании по скайпу, были одобрены. Кроме него еще 6 человек заседали аналогичным образом.

Ранее, уполномоченный президента по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев во время брифинга в Киеве 21 марта сообщил, что Ильми Умерова могут избрать и. о председателя Меджлиса крымскотатарского народа.