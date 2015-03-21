Москве кажется, что Киев хочет держать Россию под санкциями
В Москве думают, что Украина не заинтересована выполнять Минские договоренности, потому что хочет удерживать Россию под санкциями Европейского Союза.
Об этом в Брюсселе во время работы Брюссельского форума заявил глава Комитета Федерального Совета по международным делам России Константин Косачев, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
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"Мы очень заинтересованы, чтобы Минский процесс был завершен. Я боюсь, что в Европе, как минимум, есть одна страна, я имею в виду Украину, которая находится в конфликте с Россией, которая, возможно, не заинтересована в исполнении Минских договоренностей с одной простой причине - как только они будут выполнены, Россия выйдет из режима санкций ", - сказал он.
Косачев также "опасается, что некоторые силы в Украине начнут создавать дополнительные проблемы для Минского процесса только потому, что они хотят держать Россию под санкциями".