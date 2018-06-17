"Минский мир" в шаге от военного положения

До полудня, пока официальные результаты переговоров в Минске не были озвучены, парламентарии неохотно прогнозировали дальнейшее развитие событий. «Виктор, ну, почитайте в Интернете информацию, выйдите и скажите хоть что-то, журналисты замучили», - упрашивала по телефону помощник одного из народных избранников.

В это время, в кулуарах неподалеку, уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Геращенко рассказывала, что ни на какие уступки, которые требует Российская Федерация, украинская сторона не пойдет. «Ни о какой федерализации или автономии и речи быть не может. Рассматривается вариант децентрализации, и мы здесь тоже работаем над этим законодательством», - объясняла она.

Журналисты наседали с вопросами, существует ли у украинской власти какой-то условный план «Б» на случай, если встреча в Минске закончится ничем. А, главное, будет ли у Украины возможность проводить полномасштабные военные действия. Ответов, правда, не получили.

Уже после подписания протокола, Ирина Геращенко отметила, что пока все готовы давать только «дипломатические оценки» и надеяться на поддержку Запада в соблюдении шаткого мира.

В большинстве своем, народные избранники признавались, что подписанные договоренности не дают Украине никаких гарантий. Мол, аналогичные соглашения уже были, и Россию это не остановило в вопросе дальнейшей эскалации конфликта. А, что касается плана «Б», то, по словам представителей президентской политической силы, по состоянию на вечер среды в Верховной Раде и Администрации президента были полностью подготовлены все необходимые документы для введения военного положения (ВП). «Не могу сказать, что подписанные сегодня соглашения – это тот вариант, который можно назвать победой для Украины и президента Порошенко. Но вернуться из Минска вообще без них – было бы еще хуже», - объясняли они.

Собственно, вероятность введения военного положения, по информации УНИАН, накануне переговоров в Минске Петр Порошенко обсуждал на внутреннем заседании фракции БПП и просил, в случае провала встречи в «нормандском формате» поддержать такое решение в парламенте. «Для президента это давало бы возможность хоть как-то контролировать ситуацию», - рассказал один из участников встречи.

«Мы понимали, что другого выхода нет, его заявление не было сделано на эмоциях, Украина могла вступить в войну на другом уровне, на всеобщем уровне, если бы не сегодняшний мир, - объяснял другой представитель пропрезидентской фракции. - Это не значит, что сегодня можно поставить точку, это не значит, что мир удержится, но, на данный момент, в настоящее время, у нас нет той войны, к которой, поверьте, мы не готовы. Тогда речь уже не шла бы о потере территорий, речь пошла бы о потере страны, где ни ЕС, ни США не готовы вмешаться и помочь».

«Минский мир» или шаткое перемирие?

Как бы там ни было, результаты переговоров в Минске были восприняты депутатским корпусом неоднозначно. Каждый увидел в пунктах соглашения то, что хотел увидеть. Так, народный депутат от Оппозиционного блока Наталья Королевская очевидно, вспоминая свои достижения на посту министра социальной политики, заговорила о возобновлении социальных выплат на Востоке. «Ну, ты посмотри на нее! – возмущались в стороне депутаты-мажоритарщики. - Теперь она о выплатах заботится, а как была за них ответственна, так чего выплачивала в мирной стране, где войной и не пахло?»

Вовсю критиковали минское соглашение в «Народном фронте». Так, народный депутат Сергей Высоцкий скептически отзывался о 16-тичасовых переговорах. Мол, согласно его источникам, все подписанные соглашения – очередной план президента РФ Владимира Путина. Более того, по мнению парламентария, хозяин Кремля для раскачивания ситуации не только в Украине, но и в других странах Европы, уже готов формировать «русский легион».

В свою очередь, заместитель главы фракции «Народного фронта» Сергей Пашинский отметил, что о реальных успехах переговоров можно будет говорить лишь тогда, когда начнется отвод с территории Украины вражеских войск. «Ничего не будет, если не прекратится огонь. У нас уже были одни минские договоренности, но, как видим, выполнять их Путин не спешил. Думаю, все станет ясно после 15 числа. Если будет отведена тяжелая техника, тогда можно будет говорить о хоть какой-то надежде», - сказал он.

Кроме того, парламентарии обращали внимание и на другие пункты соглашения, которые не могут быть утешением для украинцев, даже если перемирие будет стабильным. «Радоваться особо нечему. Мы подписываемся под автономией, за которую мы же будем платить», - сетовал один из представителей «Народного фронта».

Впрочем, по его словам, людям надо показать, что в Минске был достигнут, пусть и временный, но мир. «Мы пытаемся блокировать вооруженный конфликт и перевести его в политическую плоскость. А уже дальше будем определяться, как невыгодные для Украины условия сделать более выгодными», - добавил парламентарий.

Просчеты и преимущества для Украины

Собственно, выгоды, пусть и малые, в финальном варианте соглашения все же имеются. Так, по словам народных депутатов, близких к переговорному процессу в Минске, российский президент имел целью сорвать договоренности и до последнего не соглашался на принципиальные для Украины пункты соглашения.

К таковым, в частности, можно отнести базирование этих договоренностей на предыдущих, заключенных в Минске в сентябре. «Этот пункт был принципиальным для Путина, поэтому сепаратисты ЛНР и ДНР пытались совать ход переговоров. Ведь, фактически, пересмотр этой нормы означал бы появление новых угроз для Украины и исключал всякую ответственность России за нарушение договоренностей в сентябре», - рассказывал один из депутатов.

Но здесь есть маленький, но ощутимо неприятный «нюанс» - дата начала перемирия. «Почему 15 февраля? Почему не сегодня, завтра? Пока официального перемирия не будет, бои будут продолжаться. А, значит, и будет продолжаться попытка взять в окружение наших бойцов в Дебальцево, - сетовал один из депутатов-мажоритарщиков призывного возраста. - Почему террористам и россиянам так важен этот город? Да потому, что дальше – Мариуполь. То есть, это последний форпост перед прорывом на Крым. Все что в наших силах сейчас - не допустить проигрыша в Дебальцево, вот куда должно быть направлено все внимание и все силы».

«Выполнение этих соглашений будет иметь препятствия уже на первых этапах, даже в ближайшие дни», - рассказал УНИАН лидер фракции БПП Юрий Луценко.

«Но нельзя не признать, что эти соглашения в наших интересах», - добавил он.

Не согласиться с ним, несмотря на всю целесообразную и нецелесообразную критику в сторону власти, действительно, трудно. Украина, которая без помощи Запада, выиграть войну не в состоянии - оказалась в шаге от полномасштабной войны. «К подписанным соглашениям много претензий, их даже можно назвать более выгодным для России, но не надо сейчас критиковать президента. Как дипломат он был на высоком уровне. Даже плохой и шаткий мир - это все равно лучше, чем хорошая война. Хотя Путин уже неоднократно всем доказал, что мира он не хочет, договоренности Россия не выполняет, поэтому результаты встречи в Минске не вызывают большого оптимизма», - прокомментировал ситуацию народный депутат Сергей Лабазюк.

«Стоит понимать, можем ли мы вести полномасштабные военные действия? Хорошо ли понимают те, кто кричит о введении военного положения, что это значит? Не думаю, - делился впечатлениями от результатов переговоров в Минске народный депутат от БПП Александр Урбанский. - Военное положение ничего не изменит в лучшую сторону… Если события на Востоке будут обостряться, тогда стоит говорить об оружии от ЕС и США, но пока у них такого желания нет, а без этого мы войны не выигрываем».

Собственно, оценки минских соглашений парламентариями, как и их оценки обществом, разнятся - от абсолютного позитива до беспросветного негатива. Но хороший компромисс не бывает однозначным и, зачастую, в равной степени не устраивает все заинтересованные стороны.

Да, украинская сторона пообещала много больше, чем следовало бы обещать россиянам и поддерживаемым ими сепаратистам. Но дала надежду на прекращение огня, что позволит сохранить множество жизней украинских бойцов и позволит армии улучшить позиции.

Кроме того, что вопрос денег, статуса для этих регионов и тому подобное, будет решаться после установления контроля Украины над своей границей. Да и необходимые для этого реформы не проводятся в один день. То есть, переходный период может длиться долго.

Еще один нюанс - ни в одном из пунктов нового минского соглашения не упоминаются ни «Новороссия», ни ДНР и ЛНР, лишь отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Это уже вызвало возмущение российско-террористических боевиков, мол, Россия нас бросает. В этой связи стоит отметить, что выполнение минских договоренностей отныне не лежит на мифических «лидерах» несуществующих «республик» ЛНР и ДНР, а непосредственно на участниках процесса, одним из которых, несмотря на нежелание, стал российский президент. Учитывая, что старые санкции никто не отменял, нарушение перемирия может стать для Владимира Путина очень дорогим.

Ольга Каретникова-Котягина