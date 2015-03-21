МИД: Россия «спрятала голову в песок», не приняв участия в Совбезе ООН по Крыму

Украина выразила благодарность Литве за инициирование заседания Совета Безопасности ООН в формате "Арри", которое состоялось 19 марта и было посвящено ситуации с правами человека, в частности положению национальных меньшинств в оккупированной Российской Федерацией Автономной Республике Крым. Кроме делегаций стран-членов Совбеза ООН, в заседании приняли участие представители неправительственных организаций и общественности.

Об этом говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел Украины, размещенном на Правительственном портале.

«Главным выступающим на заседании был Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, первый председатель Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев. Он проинформировал международное сообщество о масштабных, системных и грубых нарушений прав человека на Крымском полуострове в результате его незаконной аннексии Россией», - говорится в комментарии.

Читайте такжеДжемилев в ООН обвинил РФ в превращении Крыма в ядерную базуВ МИД подчеркнули, что мероприятие привлекло повышенное внимание стран-членов ООН и мировой общественности, но единственным государством, не согласным с общей оценкой катастрофического ухудшения ситуации в области прав человека в Крыму в течение последнего года, стала Россия.

Читайте такжеКрым будет освобожден от оккупантов, но не военными методами - Джемилев«В связи с чем может вызвать только сожаление тот факт, что именно эта страна вместо того, чтобы воспользоваться случаем выразить и попытаться отстоять альтернативную точку зрения, «спрятала голову в песок», не приняв участия в этом заседании СБ ООН», - отметили в МИД.