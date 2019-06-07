Рада разошлась до 18 июня

Следующее состоится 18 июня в 11.30.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

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Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя ВР Оксана Сыроид объявила, что следующее заседание состоится 18 июня в 11.30.

Она отметила, что на следующей неделе народные депутаты Украины будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях. В связи с празднованием Троицы понедельником, 17 июня, будет выходным, поэтому заседание Согласительного совета состоится во вторник, 18 июня, в 10.00, а само заседание парламента начнется в 11.30.

Как сообщал УНИАН, Троица в этом году приходится на воскресенье, 16 июня, поэтому понедельник, 17 июня, будет нерабочим. Таким образом, выходные продлятся с 15 по 17 июня включительно.