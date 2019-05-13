Выходные в июне: сколько будем отдыхать на Троицу и День Конституции

В июне у украинцев дважды будут длинные выходные.

В июне этого года украинцы дважды будут отдыхать по три дня подряд. В частности по случаю Троицы и по случаю Дня Конституции.

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Православный праздник Троица в этом году приходится на воскресенье 16 июня, поэтому понедельник 17 июня будет нерабочим. Таким образом, выходные продлятся с 15 по 17 июня включительно.

День Конституции Украины отмечается в пятницу, 28 июня, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня.

27 июня рекомендуется сделать короткий рабочий день.