Выходные в июне: сколько будем отдыхать на Троицу и День Конституции
09:24, 13 мая 2019Общество
424 0
В июне у украинцев дважды будут длинные выходные.
На Троицу украинцы будут отдыхать три дня \ www.vseodetyah.com
В июне этого года украинцы дважды будут отдыхать по три дня подряд. В частности по случаю Троицы и по случаю Дня Конституции.
Читайте такжеТроица 2019 в Украине: когда праздник и какие традиции
Православный праздник Троица в этом году приходится на воскресенье 16 июня, поэтому понедельник 17 июня будет нерабочим. Таким образом, выходные продлятся с 15 по 17 июня включительно.
День Конституции Украины отмечается в пятницу, 28 июня, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня.
27 июня рекомендуется сделать короткий рабочий день.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter