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Выходные в июне: сколько будем отдыхать на Троицу и День Конституции

09:24, 13 мая 2019
Общество
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На Троицу украинцы будут отдыхать три дня \ www.vseodetyah.com

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Православный праздник Троица в этом году приходится на воскресенье 16 июня, поэтому понедельник 17 июня будет нерабочим. Таким образом, выходные продлятся с 15 по 17 июня включительно.

День Конституции Украины отмечается в пятницу, 28 июня, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня.

27 июня рекомендуется сделать короткий рабочий день.

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Теги: #выходные#Троица#День Конституции