"Финляндизация" Украины: военный эксперт назвал главную цель России в войне на Донбассе

Россия стремится ослабить Украину и помешать ее вступлению в ЕС и НАТО, считает эксперт.

Война на Донбассе для России – это способ решать свои вопросы с коалиционным Западом, и она не собирается ее прекращать.

Читайте такжеПереговоры в Минске возобновят, представителем Украины снова станет Кучма (видео)

Как сказал в комментарии «Апострофу» военный эксперт Алексей Арестович, Россия хочет ослабить Украину. «Этот процесс называется в политтехнологии "финляндизация". То есть сделать из нее зависимую страну со слабой армией, которая отказалась бы от противостояния, в лучшем варианте – дала гарантии не вступления в ЕС и НАТО. А так как напрямую это сделать трудно, то надо вернуть эти так называемые "республики" в состав Украины, дать им возможность влиять на внутреннюю политику, а через нее – на внешнюю. Потому что главная цель России на краткосрочном этапе – создание условий для невозможности вступления Украины в ЕС и в НАТО. Они ее настойчиво проводят», – пояснил эксперт.

По его мнению, некоторые украинские политики «играют под эту дудку», но даже они «через год-полтора поймут, что с Россией невозможно договориться». «А если они попробуют договориться за счет уступок, их просто снесут люди, которые воевали в этой войне и пострадали от нее», – уверен Арестович.