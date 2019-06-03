Bloomberg: Даже собственное правительство не верит обещаниям Путина об улучшении в России

В Москве не видят возможности выполнить все то, что автократ наобещал до конца своего четвертого срока.

Даже собственное правительство Владимира Путина не верит, что обещанного им перед выборами улучшения уровня жизни в России можно достичь. Чиновники проанализировали программу расходов на 400 миллиардов долларов и обнаружили, что большинство целей не удастся достичь до конца нового президентского срока российского автократа, который истекает в 2024 году.

Об этом Bloomberg рассказали четыре источника, осведомленные с деталями дела. Они утверждают, что Путину и его премьер-министру Дмитрию Медведеву сообщили результаты оценок.

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Российский анализ лишь подтвердил выводы многих независимых аналитиков, которые утверждали, что подстегнуть экономический рост в России до мирового уровня не получится. Большинство экономистов утверждают, что самым эффективным способом для Москвы выйти из стагнации – это добиться отмены санкций ЕС и США, а также провести реформы в системе юстиции и бюрократии. Однако, Путин не демонстрирует ни малейшего желания все это делать.

«Чиновники, вероятно, понимали, что такие цели недостижимы. Но они также знали, что никто их отменять не будет. Поэтому они просто смирились», - сказал политолог Фонда развития гражданского общества в Москве Леонид Давыдов.

«Путин думает, что если он сам поставит перед собой определенные цели, это мотивирует всю систему. Но система тоже знает, что в прошлом задачи проваливались без последствий», - добавил эксперт.

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Ключевыми обещаниями Путина было поднять доходы населения, которые начали постоянно падать после аннексии Крыма, и уменьшить уровень бедности на половину. Но четыре источника сказали Bloomberg, что этих целей не удастся достичь даже при наиболее оптимистичном сценарии. Также российская оценка выявила, что цель поднять продолжительность жизни до 78 лет с нынешних менее чем 73 будет требовать прыжка, беспрецедентного для истории России или СССР. В мире такое быстрое улучшение наблюдалось лишь в странах, которые пережили эпидемию и начали улучшать свое положение, одолев ее. А в России для этого нужно будет очень резко улучшить здоровье трудоспособного населения.

После переизбрания Путин заявил, что собирается сделать «решающий прорыв» в воплощении этих планов. Эти его слова прозвучали на фоне падения его рейтинга после сокращения стандартов жизни в течение пяти лет.

«Будущая жизнеспособность нашей страны, ее энергия и развитие зависят от воплощения этих целей», - сказал Путин в мае прошлого года.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил о прогрессе. По его словам, эффект станет ощутимым уже в этом году. Правительство обнаружило, что вся программа – это одна большая «Ловушка на дураков». Цель повысить экономический рост можно достичь только посредством выполнения целого ряда меньших задач. Но большинство из этих меньших задач можно выполнить при условии роста на больше 3% ежегодно. Тем временем, ВВП России растет менее чем на 2%.

Другая причина, почему большого улучшения в России не будет, заключается в том, что программу изменений Путин составили из тех, которые уже были заложены в федеральный бюджет. На это указывают данные Министерства финансов РФ. Их снова включили в новую путинскую программу для эффектности масштабов. На самом же деле к 2024 году Кремль потратит на нее лишь 122 миллиарда долларов, а не заявленные 400 миллиардов.