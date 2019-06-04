"Украина должна сделать "домашнее задание": в Кремле отличились странным заявлением перед встречей лидеров стран "нормандской четверки"

По словам Пескова, «конкретных прикидок по времени проведения такого саммита нет».

В Кремле заявили, что перед встречей лидеров стран «нормандской четверки» Украина должна сделать «домашнее задание».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления Парижа и Берлина о возможности проведения этой встречи в июле.

Песков напомнил о последнем телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с коллегами из Франции и Германии, где этот вопрос обсуждался.

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«Там действительно речь шла о том, что нужно активировать, реактивировать этот формат. Вместе с тем, было подчёркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Здесь в данном случае требуется определённая домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения такого саммита нет», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос УНИАН, кто должен сделать такую «домашнюю работу», Песков ответил: «Официальный Киев. Киев находится в стадии формирования и формулирования своих позиций».

Как сообщал УНИАН, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Гайко Маасом "креативные идеи" по реализации Минских соглашений.

После встречи Маас заявил, что эксперты стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) обсудят пути ускорения установления мира на Донбассе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк выразил предположение, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в середине июля.