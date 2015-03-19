Глава Верховного Суда считает, что ВР необходимо лишить права назначать и увольнять судей

Верховную Раду необходимо отстранить от назначения и увольнения судей, а также нужно отменить пятилетний испытательный срок для судей и назначать их сразу пожизненно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил на III Международном судебно-правовом форуме "Судебная реформа в Украине: европейский вектор".

Романюк отметил, что в Конституции необходимо предусмотреть изменение процедуры назначения и увольнения судей. В частности, по его словам, Верховная Рада как политический орган, должна быть лишена права назначать и увольнять судей. Этим должен заниматься Высший совет юстиции, в состав которой должны преимущественно входить судьи, в его составе не должно быть политиков.

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Также Романюк считает, что необходимо отменить норму, согласно которой сегодня судью сначала назначают на пятилетний испытательный срок и только потом - пожизненно. Романюк убежден, что этот испытательный срок оказывает давление на судью.

"Необходимо путем внесения изменений в Конституцию отказаться от процедуры так называемого первого назначения с испытательным сроком и использовать процедуру бессрочного назначения судей. Необходима защита от политического фактора влияния, которым является Верховная Рада при процедуре избрания судей, увольнения, предоставления согласия на задержание и арест судей.

Для этого есть специальный орган - Высший совет юстиции. Если мы не готовы на сегодняшний день к таким радикальным изменениям, то можно прибегнуть к компромиссу, как это происходит в европейских странах, - передать эти полномочия главе государства, но с сохранением чисто церемониальной функции президента без возможности невыполнении того, что рекомендует Высший совет юстиции, или назначения того, кого она не рекомендует", - сказал Романюк.