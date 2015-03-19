Заявления отстраненного руководителя Госфининспекции могут быть местью - депутат

Так прокомментировал обращение Николая Гордиенко к Президенту народный депутат фракции «Народный фронт», первый заместитель председателя Комитета по вопросам евроинтеграции Остап Семерак.

Отвечая на вопросы журналистов, депутат, в частности, отметил: «Правительство находится на пути выполнения Соглашения об ассоциации, и безусловно, борьба с коррупцией является приоритетом номер один. Это позиция Премьер-министра, и я убежден - всего Кабинета Министров. Поэтому по всех подтвержденных фактах должны быть четкие и жесткие действия в рамках правоохранительных органов», - считает Остап Семерак.

В то же время, по мнению депутата, «надо различать борьбу с коррупцией и политиканство и безответственные заявления».

«Две недели назад, насколько мне известно, Кабинет Министров принял решение об отстранении Председателя Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко и создал рабочую группу, которая должна проверить его деятельность на этой должности. Аналогичное решение было принято относительно Государственной фискальной службы, и на этой неделе ожидаются выводы этих комиссий и их рекомендации на предмет деятельности этих двух служб и их руководителей», - сказал Семерак.

«Именно поэтому очень непонятно и неестественно, когда через год после назначения и через две недели после отстранения слышать громкие «разоблачительные» заявления чиновника», - подчеркнул народный депутат.

Остап Семерак считает, что заявления отстраненного руководителя Госфиниспекции Николая Гордиенко имеют целью нивелировать служебное расследование относительно его деятельности на этой должности.

Народный депутат также считает неуместными любые обвинения от человека, который «должен в ежедневном режиме своей работы контролировать использование государственных средств».

«Хотелось бы дождаться результатов служебного расследования и соответствующих выводов рабочей группы, чтобы можно было дать оценку работе господина Гордиенко во главе Госфининспекции», - резюмировал Остап Семерак.