Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде
15:20, 03 июня 2019Политика
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Соответствующий указ главы государства №351/2019 от 2 июня опубликован на его сайте.
Зеленский назначил своего представителя в Конституційому суде \ фото president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского своим представителем в Конституционном суде.
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Соответствующий указ главы государства №351/2019 от 2 июня опубликован на его сайте.
"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины", - говорится в документе.
Вениславский родился в мае в 1969 года на Волыни. Имеет высшее образование, доцент кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, специалист в области государства и прав человека, с опытом преподавательской, научной, законотворческой и правозащитной деятельности. Баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.
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