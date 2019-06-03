Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде

Соответствующий указ главы государства №351/2019 от 2 июня опубликован на его сайте.

Президент Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского своим представителем в Конституционном суде. Читайте такжеНазвано имя пресс-секретаря Зеленского (фото) Соответствующий указ главы государства №351/2019 от 2 июня опубликован на его сайте. "Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины", - говорится в документе. Вениславский родился в мае в 1969 года на Волыни. Имеет высшее образование, доцент кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, специалист в области государства и прав человека, с опытом преподавательской, научной, законотворческой и правозащитной деятельности. Баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.

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